Важен каждый голос

В разгаре основной день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На участке №57, который расположен в здании Заболотского сельского Дома культуры, особенно многолюдно становится ближе к обеду: избиратели отдают свой голос и спешат увидеть выступление Сергея Славянского, которое организовано здесь же, в Доме культуры.









Наблюдатели отмечают, что замечаний и нарушений в ходе основного дня выборов не выявлено. В фойе ДК бойко идет торговля: избиратели не упускают возможности приобрести товары со скидками, которые предложены в этот день.





В числе голосующих в основной день и Татьяна Ветченко.

— Считаю обязательным участие в выборах, ведь только мы выбираем будущее нашей страны, — говорит Татьяна. — Я призываю всех приходить на избирательные участки – время до закрытия еще есть.









Корр. «КС».