На Социалистическом участке для голосования №51 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, расположенном в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» сегодня голосует заместитель начальника Смолевичского РОСК Борис Цыбулько.

— Прийти на избирательный участок и проголосовать — долг каждого гражданина, — говорит мужчина. — От голоса каждого избирателя зависит судьба страны.

Большая часть коллектива Смолевичского РОСК проголосовала досрочно. Сегодня голосуют те, кто не смог этого сделать ранее в связи со службой.

Корр. «КС»