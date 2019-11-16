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Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси

17.11.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В день выборов в парламент Беларуси на участок для голосования пришла глава Администрации Президента. Наталья Кочанова пообщалась с представителями избирательной комиссии и журналистами.

Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси

Отвечая на вопрос одного из них, глава Администрации приоткрыла тайну, за кого отдала свой голос – за кандидата, который любит свою страну и народ.

Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
За кого голосовала? Конечно, за самого достойного кандидата, который будет представлять людей, которые живут на этой территории, в парламенте. И будет выполнять это достойно.

Спасибо всем огромное: тем людям, которые сегодня работают в участковых комиссиях, тем, кто сегодня организовывают праздник, артистам, которые выступают, работникам торговли… Ну и нашим гражданам, которые проявляют свою гражданскую позицию и принимают активное участие в этой политической кампании, очень важной для нашей страны.

Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси

Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси

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Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В день выборов в парламент Беларуси на участок для голосования пришла глава Администрации Президента. Наталья Кочанова пообщалась с...
 
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