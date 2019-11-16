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По состоянию на 16 часов более 63% избирателей приняли участие в выборах в парламент Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В информационном центре ЦИК «Выборы-2019» озвучили последние данные по явке избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По состоянию на 16:00 участие в голосовании приняли более 63 % из внесенных в списки.
Напомним, участки будут открыты до 20:00.
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Новости Беларуси. В информационном центре ЦИК «Выборы-2019» озвучили последние данные по явке избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По состоянию...
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