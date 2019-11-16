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Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»

17.11.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь выбирает новый состав парламента. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по последним сообщениям из информационного центра ЦИК, большинство из них уже приняли участие в выборах.

Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»

Ксения Худолей, корреспондент:
Бюллетени на избирательных участках уже заполнили 55,5 % белорусов. В лидерах по избирательной активности Могилевская и Гомельская области, там проголосовали более 60 % избирателей. Это значит, что в этих регионах выборы в парламент уже состоялись.

Корреспондент Дмитрий Боярович узнал о ситуации в Бобруйске, где аккредитации лишили сразу несколько десятков наблюдателей.

Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Есть информация, что в Бобруйске лишили аккредитации 35 наблюдателей от ОГП за подделку подписей в документах о своем выдвижении в качестве наблюдателей. Подтверждает ли ЦИК эту информацию, и если да, то как он ее прокомментирует?

Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я считаю, что это невнимательность, когда оформляется соответствующий документ, подтверждающий правовой статус этого наблюдателя. Там, где должна была стоять подпись соответствующего лица, стояли подписи других людей. Это и стало причиной того, что 35 человек были лишены аккредитации.

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь выбирает новый состав парламента. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900...
 
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