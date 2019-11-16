|
Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь выбирает новый состав парламента. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судя по последним сообщениям из информационного центра ЦИК, большинство из них уже приняли участие в выборах.
Ксения Худолей, корреспондент:
Корреспондент Дмитрий Боярович узнал о ситуации в Бобруйске, где аккредитации лишили сразу несколько десятков наблюдателей.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»
Новости Беларуси. Беларусь выбирает новый состав парламента. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)