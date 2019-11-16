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Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

17.11.2019 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Узнаем, как идёт голосование в регионах и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, именно там в первой половине дня наиболее активны избиратели. С одного из участков в Гродно на связь со студией выходят наши корреспонденты.

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

У Никиты Шах праздник вдвойне. Ведь сегодня у молодого человека день рождения. Парню исполняется 18 лет. И на правах совершеннолетия он уже может влиять на жизнь государства. Студент заранее изучил список кандидатов в депутаты, а поскольку учится на юридическом факультете, тщательно взвесил все аргументы, прежде, чем отдать свой голос.

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Галира Буро, Ирина Недобоева, Вероника Гришкова, Алесандр Добриян
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Узнаем, как идёт голосование в регионах и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, именно там в первой половине дня...
 
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