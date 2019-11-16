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Из-за школьных правил девочка боялась ходить в туалет и оказалась в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Четырёхлетняя девочка попала в больницу с запором, поскольку из-за школьных правил ребёнку не хотелось идти в туалет.
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Мама девочки, Фахмин Ханум, сказала, что её дочка три дня находилась в больнице из-за сильных болей в животе. Медосмотр показал, что у пациентки запор. После этого Фахмин задумалась. Её ребёнок нормально ходил на горшок. В детском саду тоже никаких проблем с этим не возникало.
Женщина решила поговорить с девочкой, надеясь выяснить причины случившегося. Ханум узнала, что ребёнок прекратил ходить в туалет, потому что боялся, что не хватит бумаги и придётся испачкаться (один раз это случилось), чтобы выйти в коридор за дополнительной.
Фахмин сходила в школу и убедилась – в кабинках не было туалетной бумаги, её нужно было брать заранее. Женщина пошла к директору, которая пояснила, что правило было введено для того, чтобы дети не забивали канализацию излишками бумаги.
Ханум сильно возмутилась и сказала, что детей не просто ущемляют в правах, это плохо сказывается на их физическом и психическом здоровье. Далее родители девочки написали жалобу.
Получив официальное заявление, руководство школы решило пересмотреть свою политику. Представитель учреждения образования заверил, что в ближайшем будущем раздатчики туалетной бумаги появятся в каждой туалетной кабинке.
Ранее в Великобритании бурное обсуждение в соцсетях вызвал школьный обед.
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Новости Великобритании. Четырёхлетняя девочка попала в больницу с запором, поскольку из-за школьных правил ребёнку не хотелось идти в туалет.
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