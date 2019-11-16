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Александр Лукьянов: «Молодёжный парламентаризм набирает новые обороты»

17.11.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В гостях у выездной студии – первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России – Александр Лукьянов.

Сергей Прохоров, СТВ:
В последние годы молодежь все более активно вовлекается в политические процессы в нашей стране. Как вы можете прокомментировать участие молодых людей в нынешней парламентской кампании?

Александр Лукьянов: «Молодёжный парламентаризм набирает новые обороты»


Александр Лукьянов, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Это достаточно правильная и прогнозируемая реакция наших молодых людей – это новое поколение, которым небезразлично будущее своей страны. Это и патриоты, и люди, которые способны словом и делом доказать и отстоять молодежные интересы. Очень здорово, что данная избирательная кампания характеризуется возросшей активностью. На самом деле эта формула – от 5 до 10 процентов состава национального парламента, в которую входят молодые люди, является серьезным фильтром для прохождения того или иного законопроекта. С точки зрения молодых людей – насколько он своевременен и правилен для молодого поколения.

Александр Лукьянов: «Молодёжный парламентаризм набирает новые обороты»

Молодежь необходимо все более активно привлекать в эти процессы, и молодежь готова – она к этому идет. Активная работа наших крупных общественных объединений также стимулирует эту деятельность, молодежный парламентаризм набирает новые обороты, выстроена хорошая система и структура представления молодых людей в органах власти – это хороший тренд. Здорово, если наши граждане доверят это высокое звание нашим молодым представителям.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукьянов, Сергей Прохоров
 
 
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В гостях у выездной студии – первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России – Александр Лукьянов. Сергей...
 
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