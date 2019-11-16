|
Александр Лукьянов: «Молодёжный парламентаризм набирает новые обороты»
Источник материала: СТВ
В гостях у выездной студии – первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России – Александр Лукьянов.
Сергей Прохоров, СТВ:
Молодежь необходимо все более активно привлекать в эти процессы, и молодежь готова – она к этому идет. Активная работа наших крупных общественных объединений также стимулирует эту деятельность, молодежный парламентаризм набирает новые обороты, выстроена хорошая система и структура представления молодых людей в органах власти – это хороший тренд. Здорово, если наши граждане доверят это высокое звание нашим молодым представителям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гостях у выездной студии – первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России – Александр Лукьянов. Сергей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)