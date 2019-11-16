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Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент более часа отвечал на вопросы журналистов. Был вопрос, который касался этой предвыборной кампании.
Дмитрий Семченко, корреспондент ОНТ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Точно так и их пытаются вытащить, шантажировать, спровоцировать на что-то. Но они молодцы. Я знаю шесть случаев на утро сегодня, когда на вечер вчерашнего дня, когда поступили таким образом, как вы сказали. Они задокументировали и с этими людьми разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, ибо кто-то потом скажет: «Слушайте, так этот диктатор тут наклонил общество, людей заставил, вот он что-то не давал и прочее». Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот проведем выборы – и разберемся. Но я позавчера, во второй половине дня, через главу Администрации (она тут присутствует) отдал распоряжение милиции и спецслужбам – пресекать жестоко подобные вещи. Особенно когда начинают третировать семью, расклеивать листовки и угрожать жизни председателей и членов комиссий. Защиту они от меня получат железную. Вот тут я ни на кого смотреть не буду, они должны это понимать. Если кому-то это непонятно, вы меня знаете уже не первый год, я очень быстро могу призвать к ответу подобных людей, как только они перейдут красную черту. Поэтому просто надо немного потерпеть, а я знаю, как их защитить. Мы это делаем.
Поэтому вы правы, что сегодня беспрецедентные предпринимаются шаги. Но помните одну вещь – это репетиция главных выборов. Они щупают – на площадях, где-то на избирательных участках, они давят на наших людей. А они – учителя, врачи, инженеры, у них масса проблем. Они их начинают на зуб пробовать. Попробовали. Видят, что не получится.
Мы свою страну никому не отдадим, это наша страна, и мы будем защищать ее и наших людей как положено по закону.
Будучи в Австрии, когда мне задавали море вопросов, я им прямо в лицо ответил, даже пресс-секретарь испугалась такой откровенности. Я ответил прямо в глаза – я не заигрываю ни с кем. И в конце (показывали это или нет) сказал им: «Ребята, смотрите, чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз и каждую страну в нем».
Также глава государства поделился с журналистами подробностями недавнего визита в Австрию и рассказал, что в начале 2020 года планирует посетить Латвию. Эта встреча прорабатывается. Беларусь готова сотрудничать и с Польшей. Главное, чтобы инициатива исходила от двух сторон.
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Новости Беларуси. Президент более часа отвечал на вопросы журналистов. Был вопрос, который касался этой предвыборной кампании.
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