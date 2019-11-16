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«Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются». Что говорят о ходе выборов в информцентре ЦИК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия СТВ.
Какими позитивными тенденциями отмечаются эти выборы рассказали эксперты.
Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН РБ:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
В инфоцентр во Дворец Республики сейчас активно прибывают международные наблюдатели. О важной роли наблюдателя корреспондент СТВ поговорила с Дмитрием Кабицким – генеральным секретарем МПА СНГ.
Ксения Худолей:
Дмитрий Кабицкий, генеральный секретарь МПА СНГ:
Ксения Худолей:
Дмитрий Кабицкий:
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«Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются». Что говорят о ходе выборов в информцентре ЦИК
Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия...
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