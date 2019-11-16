«Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются». Что говорят о ходе выборов в информцентре ЦИК

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК. В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия СТВ.

Там находится корреспондент Ксения Худолей.

Какими позитивными тенденциями отмечаются эти выборы рассказали эксперты.







Павел Сухоруков, директор – главный редактор РИУ «Издательский дом «Звязда»:

Выбары праходзяць вельмі сістэмна, у абсалютнай адпаведнасці з нашым выбарчым заканадаўствам – таму ў мяне вельмі добрыя ўражанні. Сенняшні дзень – гэта асноўны дзень выбараў. Яны праходзяць вельмі спакойна, па-рабочаму і толькі вельмі добрыя ўражанні ў мяне.





Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН РБ:

Беларусь видят, Беларусь замечают и с ней считаются и очень важно, каким курсом она будет идти. Это будут взвешенные люди, но хотелось, чтобы были более динамичными, решения принимали своевременные, и реакция была быстрая.





Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Сегодня молодежь интересуется и выборами, и политикой – значит, интересуется своим будущим. У молодежи сегодня есть все условия, чтобы активно в этом участвовать, и она этим пользуется, что показала и нынешняя кампания.





В инфоцентр во Дворец Республики сейчас активно прибывают международные наблюдатели. О важной роли наблюдателя корреспондент СТВ поговорила с Дмитрием Кабицким – генеральным секретарем МПА СНГ.

Ксения Худолей:

По опыту вашей работы на разных избирательных кампаниях – чем отличаются выборы в белорусский парламент.





Дмитрий Кабицкий, генеральный секретарь МПА СНГ:

По моему личному мнению, чистотой проведения процесса. Мы сегодня побывали на 10 избирательных участках с утра, с момента открытия и, разговаривая с членами избирательных комиссий, с секретарями, а также с наблюдателями, мы не услышали ни одного замечания как в сторону процессов контролируемых наблюдателями, так и в сторону наблюдателей, которые также ведут себя корректно и выполняют свою миссию.





Ксения Худолей:

Для вас эта не первая кампания – волнение есть все-таки?

Дмитрий Кабицкий:

Волнение есть всегда, потому что ждешь, что все пройдет хорошо, не хочется фиксировать никаких нарушений, хочется, чтобы все было в рамках правового поля, того законодательства, которым все регламентируется. Как раз Беларусь выгодно отличается от многих государств тем, что здесь все проходит очень корректно.