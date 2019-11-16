ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусскоязычную журналистку выгоняли с участка в Гомеле, так как у нее «польский акцент»

17.11.2019 16:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инцидент произошел на участке для голосования № 15 Гомельской Центрального округа № 33, что в здании колледжа железнодорожного транспорта. На участок пришли журналисты, но им запретил там присутствовать председатель участковой комиссии, он же директор колледжа - Анатолий Шевель, пишет Радио Свобода.

«Мы пришли работать на избирательный участок, и председатель комиссии начал требовать у нас аккредитацию. Я спросила по-белорусски: о какой аккредитацию идет речь, о какой именно закон? Анатолий Шевель ответил, что я не имею права работать, потому что я иностранная журналистка, приехала из Польши, так как у меня он заметил польский акцент. Я с 2001 года говорю на белорусском языке и впервые слышу, что у меня польский акцент. Мы с коллегами уточнили у председателя комиссии - а с каким акцентом можно разговаривать? Украинским, российским? Он пробурчал непонимающе, что с российским можно », - прокомментировала Юлия Сивец.


Она сотрудничает с рядом СМИ, входит в Белорусский ассоциацию журналистов.

Анатолий Шевель не позволял находиться на участке и корреспонденту БелаПАН, требуя «аккредитацию». На вопрос, где можно взять «аккредитацию», что она собой представляет, ответить не мог. Настойчиво предлагал покинуть участок, указывая рукой на дверь. Одна из членов комиссии даже схватила корреспондента БелаПАН за куртку. После устной жалобы в окружную комиссию Центрального округа Анатолий Шевель изменил риторику и позволил журналистам работать.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на участке для голосования № 15 Гомельской Центрального округа № 33, что в здании колледжа железнодорожного транспорта. На участок пришли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2019. Около 1300 осиповчан проголосовали на участке в СШ №3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика