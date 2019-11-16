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С начала года инвестиции в Белорусскую экономику составили 7 миллиардов долларов

17.11.2019 18:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С начала года инвестиции в Белорусскую экономику составили 7 миллиардов долларов

В 2019 году иностранные компании инвестировали в белорусскую экономику 7 млрд долларов и до конца года эта цифра должна еще больше увеличиться.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами после голосования на своем участке, иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента.

"Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом в Беларуси. Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции" – заявил Александр Лукашенко. Никто ничего, естественно, не назвал, хотя таких случаев в Беларуси было очень много.

Президент напомнил, что во время визита в Вену гарантировал защиту австрийского бизнеса.

"Интересен нам проект - мы его поддержим. Это важно для инвестора, а не то, как тут Лукашенко с вами сформирует белорусский парламент", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
 
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В 2019 году иностранные компании инвестировали в белорусскую экономику 7 млрд долларов и до конца года эта цифра должна еще больше увеличиться.
 
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