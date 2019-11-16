|
Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования пока не поступало
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей пока не поступало. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент
Обстановка
«Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в Центральную комиссию не поступало», — проинформировала Лидия Ермошина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей пока не поступало. Об этом сегодня журналистам сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)