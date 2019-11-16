Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования пока не поступало

Источник материала: Вороновская газета





Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей пока не поступало. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Обстановка на выборах спокойная.

«Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в Центральную комиссию не поступало», — проинформировала Лидия Ермошина.

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