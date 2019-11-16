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Голосование продолжается. Цифры по Вороновскому району на 18.00
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
85,7% избирателей Вороновщины проголосовали на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь по состоянию на 18.00.
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85,7% избирателей Вороновщины проголосовали на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь по состоянию на 18.00.
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