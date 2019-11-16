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Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)
Спокойная, деловая обстановка на Мисевичском участке для голосования №63. Сельский совет в нынешнюю избирательную кампанию вошел не в Ивьевский, а в Щучинский избирательный округ № 60. От него баллотируются в депутаты Палаты представителей пять кандидатов.

Избирательный участок находится в агрогородке. Здесь проживает немногим меньше трехсот жителей, а всех зарегистрировано 805. Большая часть электората — сельские жители, в большинстве — пожилые. Три сотни пожелали проголосовать на дому. Членам участковой комиссии и наблюдателям пришлось разделиться. Часть работала на выезде, другие дежурила на месте. В разных направлениях разъехались три автомашины.

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

— В этом году что-то приболела, — досадует 80-летняя Мария Иосифовна Панасевич из д. Севруки, встречая представительную делегацию. — Спину совсем скрутило, не смогла бы попасть на участок.

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)
Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

Берет бюллетень, внимательно читает, ищет фамилию, которую считает нужным отметить. Опускает в урну.

Члены комиссии еще на пару минут задерживаются в доме, чтобы пообщаться с женщиной. И спешат дальше по маршруту. У них он состоит из 11 деревень. Везде надо успеть, чтобы  сельчане смогли реализовать свое избирательное право.

Ближе к обеду пришли голосовать супруги Ващило, оба ветераны педагогического труда. Марьян Михайлович двадцать лет работал директором Кубельчикской базовой школы. Всегда агитировал своих коллег  участвовать в выборах. И спустя годы сохранил активную гражданскую позицию.  

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

— Мы всегда с мужем голосовали, научили этому своих детей, внуков, — поделилась его жена Генеральда Иосифовна. — Сегодня отдали свои голоса за молодежь. Считаем, что им нужно давать дорогу. Будем надеяться, что о пенсионерах они не забудут. А вообще жаль, конечно, что нет среди кандидатов людей из нашего района.

Многие после голосования  направлялись в зрительный зал, где работниками  Мисевичского центра культуры и досуга была организована концертная программа под названием «Для тебя, родная Беларусь».

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

Дойти до каждого. Как проходит голосование на самом отдаленном избирательном участке Вороновского района? (+Видео)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

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Спокойная, деловая обстановка на Мисевичском участке для голосования №63. Сельский совет в нынешнюю избирательную кампанию вошел не в Ивьевский, а в Щучинский...
 
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