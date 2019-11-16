В Гродненской области приняты меры для создания безбарьерной среды во время выборов

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области сделано все возможное для того, чтобы инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению могли реализовать свое избирательное право. Об этом заявил председатель Гродненской областной избирательной комиссии Владимир Хлябич.

— В части создания безбарьерной среды сделано многое. Так, большинство участков для голосования находятся на первых этажах помещений, где проходят выборы. Там, где этой возможности нет, работают волонтеры, — отметил Владимир Хлябич.

Он также сообщил, что накануне выборов председатель окружной избирательной комиссии встретился с председателем Гродненской областной организации ОО «БелТИЗ» для обсуждения всех моментов, связанных с голосованием инвалидов по зрению.

Напомним, что в 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, цель которой — поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления инвалидами всех прав.