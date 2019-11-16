ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области приняты меры для создания безбарьерной среды во время выборов

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области приняты меры для создания безбарьерной среды во время выборов

В Гродненской области сделано все возможное для того, чтобы инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению могли реализовать свое избирательное право. Об этом заявил председатель Гродненской областной избирательной комиссии Владимир Хлябич. 

— В части создания безбарьерной среды сделано многое. Так, большинство участков для голосования находятся на первых этажах помещений, где проходят выборы. Там, где этой возможности нет, работают волонтеры, — отметил Владимир Хлябич. 

Он также сообщил, что накануне выборов председатель окружной избирательной комиссии встретился с председателем Гродненской областной организации ОО «БелТИЗ» для обсуждения всех моментов, связанных с голосованием инвалидов по зрению. 

Напомним, что в 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, цель которой — поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления инвалидами всех прав.

 
sb.by
Стоит почитать

В Вороновском районе продолжается голосование. +Видео

 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области сделано все возможное для того, чтобы инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению могли реализовать свое избирательное право. Об этом заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика