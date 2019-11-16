Одна из старейших избирательниц Бастунского участка для голосования сделала свой выбор

Источник материала: Вороновская газета



Выездная рабочая группа избирательной комиссии Бастунского участка для голосования №58 посетила Веру Филипповну Тимофееву в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, где временно проживает пенсионерка. Ветеран Великой Отечественной войны, обладательница медали «За оборону Москвы», ордена Отечественной войны II степени, медалей «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», знака «Отличник санитарной службы»… Заслуги этой женщины можно перечислять бесконечно.





— Мне не стыдно за свою жизнь, совесть моя чиста. Желаю, чтобы каждый избранный депутат смог повторить эти слова в отношении себя. За что голосую? За Беларусь, — на 96 году жизни делает осознанный выбор Вера Филипповна.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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