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Одна из старейших избирательниц Бастунского участка для голосования сделала свой выбор
17.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— Мне не стыдно за свою жизнь, совесть моя чиста. Желаю, чтобы каждый избранный депутат смог повторить эти слова в отношении себя. За что голосую? За Беларусь, — на 96 году жизни делает осознанный выбор Вера Филипповна.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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