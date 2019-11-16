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В Могилёвской области проголосовало более 70 % избирателей
Источник материала: Радзiма
Явка избирателей в Могилёвской области на 16.00 составила 70,32 %,
«Активность избирателей нормальная. Работа идет в штатном режиме. Нарушений и проблем нет», — отметили собеседники.
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Явка избирателей в Могилёвской области на 16.00 составила 70,32 %, сообщили mogilev-region.gov.by в областной избирательной комиссии. «Активность избирателей нормальная....
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