Явка избирателей на выборах в Беларуси на 16:00 превысила 60 %

Источник материала: Радзiма

Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 16:00 составила 63,73 %. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БелТА.

В Брестской области проголосовали 61,82% избирателей, явка в Витебской составила 69,22 %, в Гомельской — 68,23 %, в Гродненской — 64,77 %. В столичном регионе на участки пришли 65,06 % избирателей, в Могилевской области — 70,32 %. В Минске явка составляет 51,77 %.

Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись во всех округах в Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областях. «Можно, сказать, что более 50 % депутатов Палаты представителей уже избраны», — сказала она.