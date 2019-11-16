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На благотворительной ярмарке в 11-й школе собрали 2,5 тысячи рублей в помощь мальчику с ДЦП

17.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На благотворительной ярмарке в 11-й школе собрали 2,5 тысячи рублей в помощь мальчику с ДЦП

В средней школе №11 города Слуцка 16 ноября прошла традиционная благотворительная ярмарка «Формула добра» для всех желающих, в ходе которой было собрано 2 568 рублей.

Все собранные средства пойдут для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов для Сапрановского Артема, учащегося 3 «В» класса средней школы № 11 г. Слуцка. Мальчик страдает ДЦП с гемипаретической формой 1 степени тяжести.

На благотворительной ярмарке в 11-й школе собрали 2,5 тысячи рублей в помощь мальчику с ДЦП

На мероприятии работали станции:

  • Салон красоты (маникюр макияж, парикмахерская, аквагрим)
  • Беспройгрышная лотерея
  • Спортивные состязания
  • Аппаратный массаж
  • Душевный десерт
  • «Доброделы»
  • Бизнес-центр

Праздник благотворения и взаимопомощи для учащихся нашей школы и их родителей, учителей, а также жителей нашего микрорайона – ещё один повод вспомнить о таком качестве и категории человеческих отношений, как доброта. [...] Бесконечные слова благодарности всем, за то, что наше традиционное благотворительное мероприятие становится абсолютной реальностью и неотъемлемой частью жизни наших детей!




Slutsk-Gorod.by
Фото и видео из группы СОШ №11 Вконтакте

 
 
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В средней школе №11 города Слуцка 16 ноября прошла традиционная благотворительная ярмарка «Формула добра» для всех желающих, в ходе которой было собрано 2 568 рублей.
 
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