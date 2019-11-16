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На благотворительной ярмарке в 11-й школе собрали 2,5 тысячи рублей в помощь мальчику с ДЦП
17.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В средней школе №11 города Слуцка 16 ноября прошла традиционная благотворительная ярмарка «Формула добра» для всех желающих, в ходе которой было собрано 2 568 рублей.
Все собранные средства пойдут для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов для Сапрановского Артема, учащегося 3 «В» класса средней школы № 11 г. Слуцка. Мальчик страдает ДЦП с гемипаретической формой 1 степени тяжести.
На мероприятии работали станции:
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В средней школе №11 города Слуцка 16 ноября прошла традиционная благотворительная ярмарка «Формула добра» для всех желающих, в ходе которой было собрано 2 568 рублей.
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