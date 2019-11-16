На благотворительной ярмарке в 11-й школе собрали 2,5 тысячи рублей в помощь мальчику с ДЦП

Источник материала: Слуцк Город





В средней школе №11 города Слуцка 16 ноября прошла традиционная благотворительная ярмарка «Формула добра» для всех желающих, в ходе которой было собрано 2 568 рублей.

Все собранные средства пойдут для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов для Сапрановского Артема, учащегося 3 «В» класса средней школы № 11 г. Слуцка. Мальчик страдает ДЦП с гемипаретической формой 1 степени тяжести.





На мероприятии работали станции:

Салон красоты (маникюр макияж, парикмахерская, аквагрим)

Беспройгрышная лотерея

Спортивные состязания

Аппаратный массаж

Душевный десерт

«Доброделы»

Бизнес-центр

Праздник благотворения и взаимопомощи для учащихся нашей школы и их родителей, учителей, а также жителей нашего микрорайона – ещё один повод вспомнить о таком качестве и категории человеческих отношений, как доброта. [...] Бесконечные слова благодарности всем, за то, что наше традиционное благотворительное мероприятие становится абсолютной реальностью и неотъемлемой частью жизни наших детей!







