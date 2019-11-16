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Как проходят выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь на Мстиславском участке для голосования №44
17.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
День близится к завершению, а на Мстиславский участок для голосования № 44, который расположился в гимназии, довольно интенсивно приходят люди. Атмосфера здесь уютная: звучит музыка, вкусно пахнет кофе и разной гастрономией из выездного буфета, который подготовили работники райпотребобщества.
Несмотря на то, что за плечами членов комиссии уже много часов работы, они с улыбками встречают избирателей и оживлённо беседуют с ними. В хорошем настроении и сами мстиславчане, многие шутят, делятся радостными новостями.
В этом году Мстиславский участок для голосования №44 для удобства посетителей перенесли со второго этажа на первый, а буфет разместился в нескольких шагах. Это позволило также обеспечит доступность для голосования людей с ограниченными возможностями. Созданная безбарьерная среда удобно продумана и организована: отдельный вход, пандусы, кнопка вызова, специальное место для голосования.
— Основной пик посещения пришёлся на обеденные часы, — говорит председатель участковой комиссии Андрей Казаков. — У нас в списках избирателей числится более 2 тысяч человек, из них воспользовались возможностью проголосовать досрочно 50%. В этом году ожидаем высокую явку, поступило много заявок для голосования на дому от пожилых людей и мам в декретном отпуске.
Пенсионеры Леонид и Наталья Грековы всегда голосуют в день выборов:
— Для нас это праздник, возможность почувствовать себя частью нашей страны, проявить свой гражданский долг, ведь нам не всё равно, какой будет в дальнейшем жизнь наших внуков и правнуков.
Заведущий ГУО «Ясли-сад №1» Наталья Кальчевская пришла на выборы со своим супругом:
— Важность любой избирательной кампании очевидна. Поэтому мы считаем своим долгом прийти на избирательный участок и проголосовать. Каждый из кандидатов — достойная личность, поэтому я надеюсь, что любой из них, получив мандат, станет работать с большой самоотдачей, почувствовав за плечами поддержку людей.
Заглянули на участок наблюдатели от общественного объединения «БРСМ» Екатерина Титова и Анастасия Михалёва:
— Избирательная кампания идёт спокойно, видно, что люди идут голосовать с желанием, для многих это праздник. Некоторые ещё раз пересматривают программы кандидатов. На участке всё хорошо организовано, члены комиссии работают чётко и корректно.
Наблюдатель от районного Совета ветеранов Надежда Петраченко также положительно оценила работу избирательной комиссии:
— Здесь на информационных стендах можно найти всю необходимую информация. Созданы необходимые условия для успешного проведения парламентских выборов. В этом году ящик для бюллетеней прозрачный. Считаю, это символично, ведь выбор в нашей стране люди делают сами. Радует, что на участке царит благоприятная обстановка. Все вежливы и оперативно помогают избирателям решить любой возникший вопрос.
Молодая мама Анна Марфонова и её муж Александр также сделали свой выбор:
— Мы здесь, потому что верим в нашу страну, в наших людей. Хочется, чтобы избранный депутат поддерживал людей, понимал их, с должным вниманием относился к проблемам молодых семей, вопросам трудоустройства, социальной сфере.
Вместе бюллетенем получил небольшой сувенир впервые голосующий Александр Якушев. На участок он пришёл с мамой:
— Интересно почувствовать себя избирателем. Мне хочется, чтобы мой голос помог избранному кандидату в депутаты не просто занять место в парламенте, а дал ему возможность для грамотной реализации своей предвыборной программы.
Мстиславчанка Наталья Дубасова ждёт от будущих депутатов серьёзной работы:
— Мстиславщина нуждается в поддержке. Здесь большой потенциал для создания частного бизнеса, туризма. Надеюсь, избранный депутат, представляющий наш округ, поддержит наш регион, который должен развиваться, для меня это очень важно.
Соб. инф.
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Как проходят выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь на Мстиславском участке для голосования №44
День близится к завершению, а на Мстиславский участок для голосования № 44, который расположился в гимназии, довольно интенсивно приходят люди. Атмосфера здесь...
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