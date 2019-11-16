Голосуют опыт и мудрость

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На Ленинском избирательном участке №2 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже участие в выборах должно принять 1530 человек.

Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии Зоя Маляр, по состоянию на 17.30 в основной день голосования уже проголосовали 986 избирателей. Досрочно отдали свои голоса 454 человека, или почти 31 % от общего числа.





В момент визита на избирательный участок корреспондента «НН» голосовал житель улицы Ленинской Николай Дербунов.

— Я проголосовал за Ивана Мамайко, — поделилился Николай Павлович. — Я сам бывший военный, он — также представитель ведомства в погонах. Этот кандидат мне импонирует своей серьезностью и дисциплинированностью, и я думаю, он сделает всё возможное, чтобы сохранить порядок в стране. А вообще я всегда участвую во всех выборах и считаю, что это долг каждого гражданина.





В целом же на Ленинском избирательном участке №2 было представлено много интересного для избирателей — концертная программа учащихся, презентация деятельности отряда юных спасателей-пожарных «Ястребы», спортивно-зрелищная программа «Несвижчина спортивная» и другое.

“НН”.