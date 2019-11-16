ВЫБОРЫ-2019. На выборы - целой деревней!

На выборы по доброй традиции многие приходят семьями, а есть и такие, кто - целой деревней.

Так, на протяжении многих лет на Суражский избирательный участок N 19 приезжают жители деревеньки Ядути, что расположена в полтора километрах от Суражи. И " транспорт" все тот же: лошадь из личного подсобного хозяйства единственного в деревне мужчины Яна Юзефовича Климашевского.



Очень жаль, что время так неумолимо, что ряды этой жизнерадостной дружной компании за последние несколько лет значительно поредели...

Но по-прежнему от всех тех, кто приехал на участок сегодня, несмотря на груз болезней и лет, все так же осязаемо чувствовался оптимизм и задор - эта мудрая благодарность

великому дару по имени Жизнь, удивительная способность принимать как данность все, как оно есть, радость от каждого прожитого дня.

А еще жители д. Ядути не умеют оставаться в стороне от того, что происходит в их стране. Для них по- прежнему важно принять участие в выборах. Им нетрудно заехать на избирательный участок после воскресной службы в католическом храме, чтобы исполнить свой гражданский долг.

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Суражский участок для голосования N 19 расположен в здании местного ФАПа.

В избирательной комиссии - люди уважаемые, количество голосующих небольшое, все друг друга знают. Поэтому выборы здесь проходят в атмосфере теплой, напоминающей семейную.

В беседе с журналистами, избиратели признаются, что самое главное для них - чтобы те, за кого они сегодня проголосовали, делали все от них зависящее для благополучия людей. И чтобы не забывали о деревне...