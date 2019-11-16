ВЫБОРЫ-2019. Некоторые ивьевчане проголосовали на дому

Источник материала: Ивьевский край

Голосование на дому было организовывается для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам.





Голосование на дому возможно только в день выборов до 18.00.

Для этого необходимо уведомить избирательную комиссию любым удобным способом (позвонить, передать просьбу через родственников или других людей). Члены избирательной комиссии ( не менее двух) выезжают к избирателю на дом с бюллетенем для голосования и специальным ящиком для голосования по месту нахождения избирателей.