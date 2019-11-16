ВЫБОРЫ-2019. Чувствуется доверие общественности к прозрачности голосования

Источник материала: Ивьевский край

В воскресный день на избирательные участки приходит большинство. Люди легко справляются с бюллетенями. Чувствуется доверие общественности к прозрачности голосования.

Петру Казимировичу Раевскому, работнику культуры, никто компанию не составил; он пришел один, но это не помешало ему испытывать торжественность момента.





- Петр Казимирович, а чем Вы руководствовались, выбирая своего кандидата в депутаты?

- Я думал о будущем наших пенсионеров, о зарплате бюджетников, особенно работников культуры, чей доход желает лучшего.

- Что скажете об организации выборов?

Хорошая классическая организация. А песнями в исполнении ансамбля «Чабарок» можно заслушаться. Поэтому у меня прекрасное настроение.

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Учитель Ивьевской школы искусств Алена Леонидовна Валюк в кабинку для голосования заходит так же уверенно, как и на сцену.





Корреспондент:

- Алена Леонидовна, что, на Ваш взгляд, отличает нынешние выборы?

А. Л. Валюк:

- Открытость, демократичность, свобода волеизъявления, торжественность процесса.

- Несмотря на то, что Вас ждет зритель, Вы здесь, на участке, с самого утра. Почему?

Наш Парламент принимает законы, от которых зависит будущее страны. Значит, оно зависит от моего сегодняшнего выбора тоже.