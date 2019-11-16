ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВЫБОРЫ-2019. Пришел, увидел, проголосовал!

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Основной день голосования на парламентских выборах в Беларуси – воскресенье, 17 ноября. Участки на базе гимназии №1 . Ивье и Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея работают в штатном режиме. Выборы проходят спокойно.ВЫБОРЫ-2019. Пришел, увидел, проголосовал!

Корреспонденты газеты «Ивьевский край» пришли сюда  с самого утра с целью понаблюдать за народным волеизъявлением. 

Обратили внимание, что участки хорошо оформлены, наглядная агитация и информационные материалы предоставлены в полном объеме.

Активность у наших граждан высокая.

Заведующий аптекой Валерий Иванович Гучок считает, что сегодня он не просто совершает поход на избирательный участок, но и присоединяется к большому празднику всего белорусского народа.

Корреспондент:

- Валерий Иванович, чего вы ожидаете от нынешней избирательной кампании?

В.И. Гучок:

- Главное, чтобы выборы состоялись, а избранные депутаты быстрее приступили к работе. Завтра обязательно будет еще лучше, чем вчера! 

- Кому вы отдадите сегодня предпочтение?

-  Каждый делает свой выбор. Пришел- увидел- проголосовал!  Мое предпочтение - своим людям.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной день голосования на парламентских выборах в Беларуси – воскресенье, 17 ноября. Участки на базе гимназии №1 . Ивье и Ивьевского государственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перепела и шоколадная картина: чем кормили на главном избирательном участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рубашки поло с длинным рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика