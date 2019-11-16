ВЫБОРЫ-2019. Пришел, увидел, проголосовал!

Источник материала: Ивьевский край

Основной день голосования на парламентских выборах в Беларуси – воскресенье, 17 ноября. Участки на базе гимназии №1 . Ивье и Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея работают в штатном режиме. Выборы проходят спокойно.



Корреспонденты газеты «Ивьевский край» пришли сюда с самого утра с целью понаблюдать за народным волеизъявлением.

Обратили внимание, что участки хорошо оформлены, наглядная агитация и информационные материалы предоставлены в полном объеме.

Активность у наших граждан высокая.

Заведующий аптекой Валерий Иванович Гучок считает, что сегодня он не просто совершает поход на избирательный участок, но и присоединяется к большому празднику всего белорусского народа.

Корреспондент:

- Валерий Иванович, чего вы ожидаете от нынешней избирательной кампании?

В.И. Гучок:

- Главное, чтобы выборы состоялись, а избранные депутаты быстрее приступили к работе. Завтра обязательно будет еще лучше, чем вчера!

- Кому вы отдадите сегодня предпочтение?

- Каждый делает свой выбор. Пришел- увидел- проголосовал! Мое предпочтение - своим людям.