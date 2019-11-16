ВЫБОРЫ-2019. Пришел, увидел, проголосовал!

Корреспонденты газеты «Ивьевский край» пришли сюда с самого утра с целью понаблюдать за народным волеизъявлением.
Обратили внимание, что участки хорошо оформлены, наглядная агитация и информационные материалы предоставлены в полном объеме.
Активность у наших граждан высокая.
Заведующий аптекой Валерий Иванович Гучок считает, что сегодня он не просто совершает поход на избирательный участок, но и присоединяется к большому празднику всего белорусского народа.
Корреспондент:
- Валерий Иванович, чего вы ожидаете от нынешней избирательной кампании?
В.И. Гучок:
- Главное, чтобы выборы состоялись, а избранные депутаты быстрее приступили к работе. Завтра обязательно будет еще лучше, чем вчера!
- Кому вы отдадите сегодня предпочтение?
- Каждый делает свой выбор. Пришел- увидел- проголосовал! Мое предпочтение - своим людям.