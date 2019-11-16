Сын погибшей в Египте туристки рассказал, как все произошло

Источник материала: Виртуальный Брест

Супруги из Беларуси погибли после отдыха в отеле Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе. Официальной причины гибели пока нет, но с высокой вероятностью ей стало пищевое отравление. Сын погибшей минчанки Елены рассказал Onliner, как все произошло. Оказалось, белорусы действительно ели рыбу в отеле.





Андрею мама написала в четверг, 24 октября. Сообщила, что случилось горе: умер муж. Местные врачи сказали, что у него стало плохо с сердцем.

— Началось все с того, что они отравились рыбой, которую подавали в отеле. У мамы все спрашивали, что это была за рыба. Но она отвечала, что было просто написано «fish». У мамы и Анатолия сразу начались все симптомы отравления, они обратились за медпомощью в отеле, им поставили очищающие капельницы. Потом они пили воду, до конца дня ничего не ели и легли спать. Ночью Анатолий встал с кровати и показал на живот — мол, больно. Она спросила: «Тебе вызвать скорую?» Он вроде ничего не ответил и заснул, — рассказывает Андрей.





Через пару часов Елена проснулась от того, что Анатолий хрипел, у него затруднилось дыхание. Тогда женщина вызвала скорую. Потом она рассказывала своему сыну, что врачи скорой связывали это с проблемами сердца, сделали мужчине кардиограмму и показывали, что «все окей». Привезли белоруса в госпиталь, а через двадцать минут вышли и сказали, что его сердце остановилось. В заключении о смерти, говорит Андрей, написано: «Внезапная остановка сердца».

— Она прилетела в три утра, мы ее забрали из аэропорта. Сложно было сказать, что у нее физическое недомогание. Она чувствовала себя как человек, убитый горем. Полностью обессилевшая, медленно шла к машине. Я ее на себе занес в квартиру. Она легла на кровать. Не спала, а будто проваливалась в какое-то состояние дрема и периодически вскрикивала. Я поставил рядом с ней стул и сказал: «Если снова будешь видеть какие-то кошмары, то буду будить тебя». Позже мама начала жаловаться на одышку: начиналась, как потом объяснил врач, легочная недостаточность, как и у Анатолия. Она дышала будто только что пробежала кросс. Пыталась надышаться, но не получалось.

Андрей вызвал скорую, его маму Елену повезли в реанимацию инфекционной больницы. Женщине было плохо, но она была в сознании. Это было вечером 25 октября.

— Наутро я набрал в больницу. Мне ответили, что ввели маму в состояние искусственной комы, подключили к аппаратному дыханию.

Больше двух недель женщина пролежала в коме. У нее постепенно начали отказывать почки, печень и в конце концов отказало сердце. Утром 13 ноября Елена умерла.

— Врачи сделали что могли. Особенно наша семья благодарна завотделением Александру Дедкову, это действительно врач от бога. Но после судмедэкспертизы у меня возникло ощущение, что они сами не знали, чем она отравилась. Было три версии: или тяжелыми металлами, или что-то инфекционное — это они исключили, экспертиза не подтвердила. Третья версия — отравление токсином, который быстро разносится по всем органам и быстро вымывается. Его следов, грубо говоря, не остается, но он успевает отравить все органы. У мамы началась полиорганная недостаточность. Выжить у нее был один шанс на миллион, сказали врачи.

До получения тела Анатолия, супруга Елены, его родственники просили египетскую сторону провести частичное, а не полное бальзамирование тела мужчины (чтобы иметь возможность провести экспертизу в Беларуси), но там отказали.

— Египетский консул ответил: «Если вы будете так настаивать, то получите тело частями». Мы просили судмедэкспертов передать результаты вскрытия Анатолия врачам моей мамы. Возможно, это помогло бы спасти ей жизнь. Но специалисты ответили, что по закону не имеют на это права.





Андрей говорит, что перед смертью его мама рассказывала, что в отеле до белорусов отравилась еще одна пара. Сын погибшей отправлял запрос в отель о случаях отравления. Ему ответили: такого не случалось.

— Мне потом подсказали, что я неправильно задал вопрос. Ведь в заключении о смерти Анатолия не было ни слова про отравление, а просто запись: «Внезапная остановка сердца».

Погибшие Анатолий и Елена очень любили путешествовать, в Египте пара была не впервые. Женщина работала в банке, ее супруг — специалистом по продажам в частной компании.

— Они все время были вместе. Пять лет жили гражданским браком, а год назад официально поженились, — рассказал Андрей.