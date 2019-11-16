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Синоптики предупредили о похолодании в Беларуси, могут быть первые морозы
17.11.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В понедельник по Беларуси до +12, в Минске - + 6-8, и возможен дождь.
От вторника температурный фон начнет постепенно понижаться. В среду в Минске уже будет + 2- + 4, а в ночь на пятницу до минус 5, а днем - 0 - минус 2, сообщает pogoda.by.
Норвежский сайт yr.no вообще пишет, что в пятницу и субботу в Минске днем будет до минус семи мороза.
Правда, осадков не ожидается.
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В понедельник по Беларуси до +12, в Минске - + 6-8, и возможен дождь. От вторника температурный фон начнет постепенно понижаться. В среду в Минске уже будет + 2- + 4, а в...
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