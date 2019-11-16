Выборы стали настоящим праздником для жителей поселка Октябрьский. В день голосования с концертной программой на Октябрьском участке для голосования № 38, расположенном в местном сельском Доме культуры,  выступил артист эстрады Валерий Скорожонок.

Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38

Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38

Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38

Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38

Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38

 