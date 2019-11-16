Выборы стали настоящим праздником для жителей поселка Октябрьский. В день голосования с концертной программой на Октябрьском участке для голосования № 38, расположенном в местном сельском Доме культуры, выступил артист эстрады Валерий Скорожонок.
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Валерий Скорожонок поздравил голосующих на Октябрьском участке № 38
17.11.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Выборы стали настоящим праздником для жителей поселка Октябрьский. В день голосования с концертной программой на Октябрьском участке для голосования № 38, расположенном в местном сельском Доме культуры, выступил артист эстрады Валерий Скорожонок.
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Выборы стали настоящим праздником для жителей поселка Октябрьский. В день голосования с концертной программой на Октябрьском участке для голосования № 38,...
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