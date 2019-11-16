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ЦИК рапортует, что на 18.00 состоялись в 109 из 110 избирательных округов. А вы голосовали?

17.11.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Явка на парламентских выборах Беларуси на 18.00 составила 70,72%, по предварительным данным выборы депутатов состоялись уже в 109 из 110 округов, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на брифинге в воскресенье.

"Я хочу сказать, что выборы в Республике Беларусь, по крайней мере нам избирательные комиссии дают (такую информацию - ИФ), уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50. Все остальные показывают, что выборы состоялись, даже город Минск", - сказала Ермошина.

По ее данным, в Брестской области явка избирателей на 18.00 составила 69,33%, в Витебской - 76,32%, Гомельской - 74,18%, Гродненской - 72,36%, Минской - 71,90%, Могилевской - 77,63%, Минске - 58,76%.

"Итого по стране явка - 70,72%", -  сообщила глава ЦИК.
 
Теги: Минск
 
 
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Явка на парламентских выборах Беларуси на 18.00 составила 70,72%, по предварительным данным выборы депутатов состоялись уже в 109 из 110 округов, сообщила председатель...
 
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