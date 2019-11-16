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Беларусь рассчитывает на снижение цены на российский газ в 2020 году

17.11.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь внесла в правительство России предложения о снижении цены на газ с 2020 года, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

"Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - сказал Ляшенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, с российской стороны "пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет".

По мнению Ляшенко, вопрос цены на газ может быть отрегулирован на уровне премьер-министров на предстоящем 19 ноября заседании союзного Совмина. «Многие вопросы обсуждены. Реперные точки, в чем были споры, - будут отбалансированы на уровне премьер-министров. Это нормальный процесс", - сказал он.


Комментируя подготовку дорожных карт по нефти и газу, вице-премьер отметил: "Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия». «Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты - принимаем дорожные карты и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов", - добавил Ляшенко.

Как сообщалось, в 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. кубометров, в 2018 году цена составляла $129 за 1 тыс. кубометров. Фиксированные цены на 2018-2019 годы были согласованы в апреле 2017 года в увязке с механизмом компенсации в виде межбюджетного трансферта экспортных пошлин с объема 6 млн тонн нефти.
 
 
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Беларусь внесла в правительство России предложения о снижении цены на газ с 2020 года, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
 
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