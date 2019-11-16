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Наблюдатель задал Лукашенко каверзный вопрос: Зачем Беларуси выборы

17.11.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед тем как Лукашенко получил бюллетень на избирательном участке № 506, его остановил наблюдатель Кирилл Горошко, сообщает «Радыё Свабода».

«У меня был один вопрос к Лукашенко. Я упомянул, что в развитых демократиях выборы - это инструмент смены власти, а какую функцию выполняют «выборы» в Беларуси, начиная с 2000 года?

Он говорит: «Послушай, выборы - это не обязательно смена власти». И привел пример России, привел пример Штатов, что Трамп захочет остаться на второй срок. А во-вторых, он говорит, что в Беларуси выборы - это не смена власти, а выбор направления.

Я уточнил: если вы говорите, что этот выбор делаем мы, то что вы имеете в виду - народ, граждане, или мы - это власть? Он говорит, что прежде всего это граждане, но власть здесь играет ключевую роль», - рассказал наблюдатель.
 
 
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Перед тем как Лукашенко получил бюллетень на избирательном участке № 506, его остановил наблюдатель Кирилл Горошко, сообщает «Радыё Свабода».
 
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