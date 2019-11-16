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Перепела и шоколадная картина: чем кормили на главном избирательном участке

17.11.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году на избирательном участке, где голосует Александр Лукашенко, обошлись без молочных поросят.



На этот раз буфет организовывает ЦУМ, и они в преддверии дня выборов предупредили, что именно поросят ждать не стоит. Но будут другие "изысканные блюда": фаршированные щука и карп, заливная рыба, фаршированные перепела, кольца судака с креветками, копчёная рулька, разнообразные колбасы и рулеты. И шоколадная картина за 264 рубля.
 
 
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В этом году на избирательном участке, где голосует Александр Лукашенко, обошлись без молочных поросят.
 
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