У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске





"Слышал это от других спортсменов, у нас тоже такая проблема присутствует, — говорит Полтавец. — Она не крупномасштабная, но есть".





Штаб российской сборной надеется, что проблемы со здоровьем у их спортсменов будут быстро решены, поскольку на следующей неделе в Польше начнется уже второй этап. Известно, что они есть и у спортсменов из Нидерландов. Всего в Минске с 15 до 17 ноября были более 200 спортсменов из 27 стран мира.





Сведений о том, что проблемы со здоровьем были и у белорусов, нет.



