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У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске

17.11.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске с пищеварением. Об этом ria.ru сообщил тренер россиян Константин Полтавец. В белорусской столице прошёл первый этап Кубка мира по конькобежному спорту.


"Слышал это от других спортсменов, у нас тоже такая проблема присутствует, — говорит Полтавец. — Она не крупномасштабная, но есть".

Штаб российской сборной надеется, что проблемы со здоровьем у их спортсменов будут быстро решены, поскольку на следующей неделе в Польше начнется уже второй этап. Известно, что они есть и у спортсменов из Нидерландов. Всего в Минске с 15 до 17 ноября были более 200 спортсменов из 27 стран мира.

Сведений о том, что проблемы со здоровьем были и у белорусов, нет.
 
Теги: Минск
 
 
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У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске с пищеварением. Об этом ria.ru сообщил тренер россиян Константин Полтавец. В белорусской столице прошёл первый...
 
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