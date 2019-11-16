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У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске
Источник материала: Партизан
У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске с пищеварением. Об этом
"Слышал это от других спортсменов, у нас тоже такая проблема присутствует, — говорит Полтавец. — Она не крупномасштабная, но есть".
Штаб российской сборной надеется, что проблемы со здоровьем у их спортсменов будут быстро решены, поскольку на следующей неделе в Польше начнется уже второй этап. Известно, что они есть и у спортсменов из Нидерландов. Всего в Минске с 15 до 17 ноября были более 200 спортсменов из 27 стран мира.
Сведений о том, что проблемы со здоровьем были и у белорусов, нет.
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У российских конькобежцев возникли проблемы в Минске с пищеварением. Об этом ria.ru сообщил тренер россиян Константин Полтавец. В белорусской столице прошёл первый...
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