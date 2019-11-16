ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии уволили тренера юношеской футбольной команды за неуважение к сопернику после победы 27:0

17.11.2019 19:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер юношеской команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над "Марина Кальчо" со счетом 27:0.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла соперника со счетом 27:0. Глубоко сожалеем об этом. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло. Искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Могу подтвердить, что наш совет директоров принял единогласное решение уволить тренера Риччини.

Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось", — как передает sports.ru, заявил президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер юношеской команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над "Марина Кальчо" со счетом 27:0.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2019. Осиповчане голосуют на Калининском участке для голосования №38
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика