200 евро за брошенный окурок: Брюссель в 4 раза увеличивает штрафы

"Европейская правда" со ссылкой на RTBF . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Новые правила начнут действовать с 2020 года. Чтобы повысить осведомленность как можно большего числа людей, власти намерены организовать информационную кампанию, а также установить сотни дополнительных пепельниц на дорогах общего пользования.





"30% отходов, собираемых нашими уборочными машинами - это окурки. Их очень трудно собирать в общественных местах. Две проблемы: окурки на земле способствуют разрушительному виду нашего центра города, и очень велико их негативное воздействие на окружающую среду", - сказала представитель городского совета.









Окурки являются наиболее распространенным искусственным загрязнителем и самым распространенным продуктом в мире. Это основной загрязнитель океанов, они также препятствуют хорошему росту растений.





Следить за соблюдением правил будут специальные сотрудники коммунальных служб. Теоретически может вмешаться и в этом случае уже может быть административный штраф до 350 евро. Но этот тип наказания требует более жесткой процедуры и, следовательно, дополнительных расходов для муниципалитетов. На практике он не применяется в Брюсселе.