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200 евро за брошенный окурок: Брюссель в 4 раза увеличивает штрафы

17.11.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Брюсселя в четыре раза увеличили штраф за брошенный на улице окурок – с 50 до 200 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Новые правила начнут действовать с 2020 года. Чтобы повысить осведомленность как можно большего числа людей, власти намерены организовать информационную кампанию, а также установить сотни дополнительных пепельниц на дорогах общего пользования.

"30% отходов, собираемых нашими уборочными машинами - это окурки. Их очень трудно собирать в общественных местах. Две проблемы: окурки на земле способствуют разрушительному виду нашего центра города, и очень велико их негативное воздействие на окружающую среду", - сказала представитель городского совета.


Окурки являются наиболее распространенным искусственным загрязнителем и самым распространенным продуктом в мире. Это основной загрязнитель океанов, они также препятствуют хорошему росту растений.

Следить за соблюдением правил будут специальные сотрудники коммунальных служб. Теоретически может вмешаться и в этом случае уже может быть административный штраф до 350 евро. Но этот тип наказания требует более жесткой процедуры и, следовательно, дополнительных расходов для муниципалитетов. На практике он не применяется в Брюсселе.
 
 
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Власти Брюсселя в четыре раза увеличили штраф за брошенный на улице окурок – с 50 до 200 евро.
 
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