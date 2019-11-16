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Венеция ожидает новую волну прилива, объявлен высший уровень опасности

17.11.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венеция объявила наивысший уровень опасности на 17 ноября и снова ожидает поднятия уровня воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Сегодня после полудня, как ожидается, уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Прошлой ночью в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря, цифра несколько ниже ожидаемой, но сегодняшний прогноз остается неизменным.

В середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордно с 1966 года отметки в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в том числе популярная среди туристов площадь Сан-Марко.


После того, как в четверг вода немного спала, на следующий день она вновь поднялась до уровня 1,54 метра.

В субботу туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка, которая до сих пор остается затопленной. Школы, которые должны были работать в субботу, остались закрытыми.

Власти города объявили, что пострадавшие местные жители смогут получить компенсации до 5000 евро, а предприятия - 20 000 евро. Те, кто сильнее всего пострадали от непогоды, смогут получить помощь в размере 70% от убытков.
 
 
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Венеция объявила наивысший уровень опасности на 17 ноября и снова ожидает поднятия уровня воды.
 
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