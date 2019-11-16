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В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей

17.11.2019 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей. Об этом на пресс-конференции заявила Лидия Ермошина.

Выборы состоялись во всех областях — явка везде превысила 50%. В Минске явка составила 51,77%. Цифры по явке свидетельствуют о том, что в Беларуси избрано уже более 60 депутатов, пишет TUT.BY

— Обстановка спокойная, жалоб практически нет. Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в ЦИК пока не поступало. Самая серьезная претензия, которая поступила по телефону, — не принесли избирателю извещение о выборах. Очень много устных обращений от наших граждан, которые постоянно проживают за границей и приехали голосовать на выборах. Если они пересекли границу после 12 ноября и там не проголосовали, то ЦИК помогает им проголосовать здесь, — сказала Ермошина.

В Могилевской области явка избирателей составила 70,32%, в Витебской — 69,22%, Гомельской — 68,23%, Минской — 65,06%, Гродненской — 64,77%, Брестской — 61,82%, Минске — 51,77%.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на 16.00 проголосовало 63,65% избирателей. Об этом на пресс-конференции заявила Лидия Ермошина.
 
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