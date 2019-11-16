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Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

17.11.2019 19:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Вероника Гришкова у нас сегодня рекордсмен по посещаемости избирательных участков. Ее геолокация в соцсетях сменяется едва ли не каждые полчаса.

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Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

Впрочем, активность сегодня в байнете можно оценить и по хэштегу «МОЛОДЕЖЬГОЛОСУЕТ». Белорусские селебрити также не упустили возможность засветиться перед камерой и сделать яркое селфи.

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

Вероника Гришкова, корреспондент:
Певец Алексей Хлестов сегодня исполнил не только свой гражданский долг, но и профессиональный. Со многими выступлениями он проехался по избирательным участкам. Оцените атмосферу.

Алексей Хлестов, певец:
Атмосфера хорошая. Я где-то уже с одиннадцати часов был задействован. Довольно хорошая посещаемость. Все очень даже позитивненько. Мне нравится, что люди приходят и принимают решение.

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

О том, какая атмосфера была на избирательных участках в столице, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Гришкова, Алексей Хлестов
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Вероника Гришкова у нас...
 
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