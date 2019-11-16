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Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Вероника Гришкова у нас сегодня рекордсмен по посещаемости избирательных участков. Ее геолокация в соцсетях сменяется едва ли не каждые полчаса.
Впрочем, активность сегодня в байнете можно оценить и по хэштегу «МОЛОДЕЖЬГОЛОСУЕТ». Белорусские селебрити также не упустили возможность засветиться перед камерой и сделать яркое селфи.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Алексей Хлестов, певец:
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Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов
Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Вероника Гришкова у нас...
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