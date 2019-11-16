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Ольга Чуприс: молодёжь готова выстраивать политику в Республике Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди экспертов на парламентских выборах немало представителей молодежи. Сегодня они проявляют свою гражданскую позицию и политическую грамотность, наблюдая за выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспонент:
Ольга Чуприс, доктор юридических наук, профессор:
Во-первых, в качестве кандидата в депутаты. Это отмечают в том числе избиратели. Мы сегодня слышим, что они готовы поддерживать молодежь.
Во-вторых, в качестве членов наблюдательных групп в участковых избирательных комиссиях. Например, в Витебской области около 600 молодых наблюдателей участвуют в ходе наблюдения за выборами.
Это действительно очень хорошо. Это говорит о том, что молодежь готова выстраивать политику в Республике Беларусь, готова быть сопричастной тем делам, которые есть в стране.
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Новости Беларуси. Среди экспертов на парламентских выборах немало представителей молодежи. Сегодня они проявляют свою гражданскую позицию и политическую...
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