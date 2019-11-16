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Ольга Чуприс: молодёжь готова выстраивать политику в Республике Беларусь

17.11.2019 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Среди экспертов на парламентских выборах немало представителей молодежи. Сегодня они проявляют свою гражданскую позицию и политическую грамотность, наблюдая за выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс: молодёжь готова выстраивать политику в Республике Беларусь

Ксения Худолей, корреспонент:
Общаясь со студентами в последнее время, во время и перед выборами, наверное, успели сложить портрет народного избранника. Какой он?

Ольга Чуприс: молодёжь готова выстраивать политику в Республике Беларусь

Ольга Чуприс, доктор юридических наук, профессор:
Действительно, особенностью этой избирательной кампании является очень большое количество молодежи, участвующей в ней. Общаясь все время с молодежью, я бы хотела отметить, что ребята стремятся к тому, чтобы участвовать в избирательной кампании в двух качествах.

Во-первых, в качестве кандидата в депутаты. Это отмечают в том числе избиратели. Мы сегодня слышим, что они готовы поддерживать молодежь.

Во-вторых, в качестве членов наблюдательных групп в участковых избирательных комиссиях. Например, в Витебской области около 600 молодых наблюдателей участвуют в ходе наблюдения за выборами.

Это действительно очень хорошо. Это говорит о том, что молодежь готова выстраивать политику в Республике Беларусь, готова быть сопричастной тем делам, которые есть в стране.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Ольга Чуприс, Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси.  Среди экспертов на парламентских выборах немало представителей молодежи. Сегодня они проявляют свою гражданскую позицию и политическую...
 
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