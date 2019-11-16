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Лукашенко: Поддержим тех, кто будет конструктивно работать в парламенте

17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Сделав свой выбор, глава государства пообщался с журналистами. В частности, он заявил, что намерен баллотироваться на новый срок, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Избирательный участок, где Лукашенко отдал свой голос, в народе называют «первым», хотя на самом деле его номер 506. На нем за ходом голосования следят больше десятка национальных и международных наблюдателей. «Вы бойцы видимого фронта», – сказал белорусский лидер членам избирательной комиссии.

Лукашенко опустил бюллетень в урну и потом долго общался с журналистам. Что касается кандидатов в депутаты, он отметил, что поддержит людей, которые будут конструктивно работать в парламенте. «Вот это главное. Все остальное каждый будет по-своему решать. Каждый в стране занимается своим делом. Депутаты должны заниматься законотворчеством», – указал президент.

До конца лета следующего года в Беларуси должны пройти также президентские выборы. Лукашенко спросили, когда именно. Предположительно, в августе, ответил он. «Подождите, давайте очухаемся от этих выборов. Все в отпусках... Тот, кто хочет проголосовать, тот приедет и проголосует. Или отпуск позже проведет», – убежден глава государства.

Кроме того, журналистов интересовало, будет ли баллотироваться на пост президента сам Лукашенко. «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», – заверил белорусский лидер.

Что касается внешней политики страны, он признался, что никто из представителей США никогда не требовал от него определиться, с кем будет сотрудничать Беларусь – с Западом или Востоком. Однако вести переговоры все-таки проще с россиянами, сказал Лукашенко. «С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково. Мы с ними друзья», – отметил он. Беларусь готова работать с любыми партнерами, подчеркнул глава государства. При этом она останется страной суверенной и независимой.



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Президент Беларуси отдал свой голос на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.
 
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