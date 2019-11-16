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Александр Лукашенко: Да плевать инвесторам, что тут в Беларуси будет с парламентом
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко поделился своим мнением относительно того, как признание или непризнание выборов в Беларуси международным сообществом влияет на инвесторов.
- При нашем «нелигитимном» парламенте в этом году внешние инвестиции - больше 7 миллиардов уже есть, а к концу года будет 8 миллиардов долларов. Дай Бог их переварить! Да плевать этому инвестору, что тут в Беларуси будет с парламентом. Им нужен климат, нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили инвестиции иностранных инвесторов. Надо поддержать, интересен нам проект - мы его поддержим, как в «Великом камне». Вон идите, работайте. Идите в IT-парк работайте, там никаких налогов. Что еще надо? Это важно для инвесторов. А не то, как тут Лукашенко сформирует белорусский парламент.
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Александр Лукашенко поделился своим мнением относительно того, как признание или непризнание выборов в Беларуси международным сообществом влияет на инвесторов.
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