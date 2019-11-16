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Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Беларуси
Источник материала: Партизан
О подтверждении суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь агентством «Fitch» на уровне «В» со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 15 ноября 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В», прогноз «стабильный».
О этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Беларуси.
Эксперты рейтингового агентства отметили укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Беларуси.
Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне «В».
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О подтверждении суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь агентством «Fitch» на уровне «В» со стабильным прогнозом
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