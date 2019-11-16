Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

Участки для голосования закрылись в 20.00. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

По данным ЦИК на 18.00, выборы состоялись по 109 из 110 округов. Явка избирателей составила 70,72%.

Всего на выборах был сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

На нынешних выборах могли проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

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