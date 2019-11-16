Выборы-2019: Участки закрыты для избирателей. Комиссии приступили к подсчету голосов

Источник материала: Вороновская газета





Ровно в 20.00 выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершились. Повсеместно на всех 19 избирательных участках Вороновщины закрылись для посетителей двери. Для нас, избирателей, выборы завершены.

У комиссий наступил самый ответственный этап – подсчет голосов, оформление всех необходимых документов и отчет перед окружными избирательными комиссиями в г.Ивье и г.Щучин.

Журналисты тоже могут отойти от компьютеров, сложить диктофоны и фотокамеры, которые помогали им в сборе и передаче оперативной информации на протяжении сегодняшнего 12-часового рабочего дня, и ожидать завтрашнего, когда будут известны предварительные итоги выборов.

Согласно данным на 20.00, в выборах приняли участие 18 470 жителей Вороновского района – это 90,2% избирателей.

Татьяна Дудко.

Фото носит иллюстративный характер.