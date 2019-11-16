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Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте

Сотрудникам Белорусской АЭС вручены разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, сообщили БЕЛТА в департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзоре).

Во время подготовки к эксплуатации первого энергоблока станции индивидуальные разрешения получили руководители и ответственные должностные лица, деятельность которых имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения безопасности. Среди них начальник ядерно-физической лаборатории станции, начальники смен, оперативный персонал.

Ранее разрешения были выданы ряду других должностных лиц, включая генерального директора БелАЭС Михаила Филимонова.

Чтобы получить разрешение, кандидату нужно пройти оценку знаний в комиссии Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также тесты и обследования, в том числе медицинские и психофизиологические (на стрессоустойчивость, умение работать в команде и так далее), проверку практических навыков.

«Выдача Госатомнадзором разрешений является результатом большой работы, которая позволяет регулирующему органу убедиться, что управление атомной электростанцией находится в надежных руках компетентных специалистов», — подчеркнули в МЧС.

https://www.belta.by/

 
 
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Сотрудникам Белорусской АЭС вручены разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, сообщили БЕЛТА в...
 
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