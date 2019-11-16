Явка избирателей на выборах в Беларуси на 18:00 составила 70,72 %

Источник материала: Радзiма

Выборы депутатов Палаты представителей Беларуси седьмого созыва состоялись по 109 из 110 округов. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА .

«Выборы в Беларуси уже состоялись по 109 избирательным округам. Только один, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50», — сказала Лидия Ермошина.

Явка избирателей на 18:00 составила 70,72 %.