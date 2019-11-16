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Явка избирателей на выборах в Беларуси на 18:00 составила 70,72 %

17.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Выборы депутатов Палаты представителей Беларуси седьмого созыва состоялись по 109 из 110 округов. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.

«Выборы в Беларуси уже состоялись по 109 избирательным округам. Только один, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50», — сказала Лидия Ермошина.

Явка избирателей на 18:00 составила 70,72 %.

 
 
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Выборы депутатов Палаты представителей Беларуси седьмого созыва состоялись по 109 из 110 округов. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия...
 
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