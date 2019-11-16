Пять кандидатов на место: как прошли выборы в Палату представителей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси проголосовали на выборах в Палату представителей – нижнюю палату парламента. Все избирательные участки закрылись, начинается подсчет голосов. За голосованием следил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Избирательные участки были открыты с 8 утра. По данным на 18 часов, явка составила чуть более 70%, а выборы состоялись в 109 из 110 округах.

Свои голоса граждане активно отдавали не только во второй, но и в первой половине дня. В эти часы свой голос отдал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он прибыл на свой избирательный участок №506 в Университете физкультуры в Минске и пребывал в очень хорошем настроении. Перед тем, как проголосовать, белорусский лидер пообщался с членами избирательной комиссии, похвалив их за работу.

После этого Лукашенко прошел в кабину для голосования, опустил бюллетень в урну и долго общался с журналистами, как с белорусскими, так и иностранными. Президент ответил на многие вопросы, в том числе – касающиеся политики и экономики. Говоря о депутатах, глава государства сказал, что в Беларуси будут поддерживать тех кандидатов, кто настроен на конструктивную работу в парламенте.

«Это главное. Все остальное каждый будет по-своему решать. Где-то – дороги, где-то – перекрестки, где-то – шлагбаумы, светофоры, зарплаты и так далее. Каждый в стране занимается своим делом. Депутаты должны заниматься законотворчеством», – сказал белорусский лидер.

Всего в Беларуси около семи миллионов избирателей. Основной поток голосующих пришелся на вторую половину дня. В эти часы голосовать пришли и высокопоставленные лица.

«На мой взгляд, прежде всего, этот человек должен любить свою страну, свой народ. Это не голословно, потому что это правда. Ведь работа в парламенте – это непростая работа», – поделилась глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.

«Предыдущий парламент очень профессионально отработал. Если придут новые люди с обновленными знаниями, это будет еще лучше, потому что мы видим, что нужно работать дальше над улучшением экономической среды, повышать рейтинги страны. Поэтому это должны быть толковые люди с хорошей связью с реальностью. Они должны понимать, как это интегрировать в нормативно-правовую базу», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Всего в Беларуси и за рубежом работало около шести тысяч избирательных участков, а за ходом избирательной кампании наблюдали международные и внутренние наблюдатели. Внутренних было более 30 тысяч, а международных – около тысячи, более половины из которых – представители межпарламентской ассамблеи СНГ.

Они уже сделали ряд заявлений, похвалив организацию избирательного процесса и отметив, что проголосовать могли абсолютно все граждане, в том числе – люди с ограниченными возможностями. На всех участках имелись пандусы и удобные кабинки для голосования. Для слабовидящих людей были установлены специальные трафареты с шрифтом Брайля.

Избиратели, в свою очередь, тщательно изучали программы кандидатов и только потом шли в кабинку для голосования. Среди основных ориентиров они называли активную позицию, правильную программу и личные качества – честность, справедливость, порядочность.

Отметим, что мест в нижней палате парламенте столько же, сколько и округов – 110. Стать депутатом Палаты представителей может любой гражданин Беларуси, достигший 21 года. Срок полномочий составляет четыре года. В этот раз за одно депутатское место боролись по пять человек.