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Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ: мы хотим видеть ситуацию на 360 градусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нынешние парламентские выборы в Беларуси ознаменованы небывалым количеством международных наблюдателей. Точную цифру приводит Центризбирком – более тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И большинство наблюдателей охотно делились своими впечатлениями о ходе голосования с журналистами.
Больше тысячи международных наблюдателей: миссия от БДИПЧ ОБСЕ, посланники ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств. Кроме того, строгое соответствие закону процедуры волеизъявления воочию оценили не менее 30 тысяч национальных наблюдателей.
За ходом электоральной кампании в ее кульминационный день в Беларуси следило рекордное за 10 лет количество международных экспертов.
Метте Денкер, международный наблюдатель (Парламентская ассамблея ОБСЕ):
Самая многочисленная миссия наблюдателей – от СНГ. За прозрачностью выборов в разных областях 17 ноября следили 475 человек из восьми стран Содружества. Это юбилейная, сотая миссия на выборах и референдумах в государствах – участниках Содружества. Символично, что работает она в Беларуси, где впервые развернула свою деятельность 18 лет назад на выборах Президента республики.
Мониторить ситуацию специалисты начали почти за два месяца до начала голосования – работали 48 долгосрочных наблюдателей. Они постоянно выезжали в регионы, посещали избирательные комиссии, встречались с кандидатами и представителями общественности. Сегодня в каждой области на участки отправились порядка 50 представителей миссии.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Действительно, как на всем пространстве Содружества, так и в братской Беларуси выборы – это своего рода праздник. Очень хорошо, что эта традиция сохраняется. От души хочется пожелать нашим белорусским друзьям, братьям, чтобы выборы прошли спокойно, организованно (что мы, собственно, сейчас видим). И самое главное – чтобы после выборов в стране сохранялись мир, стабильность и благополучие.
Международные и национальные эксперты сегодня единодушны: выборы хорошо подготовлены, качественно оформлены избирательные участки. Те эксперты, которые в составе миссий не первый раз, отмечают и особенности нынешней гонки – возросшая активность участников избирательной кампании.
По сравнению с выборами в Палату представителей шестого созыва, в этот раз число выдвиженцев в кандидаты в депутаты значительно больше. Как результат – на каждый депутатский мандат претендуют примерно пять человек. Это, безусловно, позитивная тенденция, так как чем больше кандидатов, тем шире альтернатива для выбора.
Ольга Германова, международный наблюдатель (миссия СНГ):
И вторая позиция. Конечно, лично меня интересуют профессионалы, чтобы это были очень профессиональные люди. Потому что я работаю в комиссии по социальным вопросам, и у нас будет большая замена депутатов именно с белорусской стороны. Поэтому мы заинтересованы в профессиональных людях, потому что мы делаем интеграцию законов наших государств, чтобы люди именно с компетентной точки зрения писали эти законы.
Марина Гаджиева, национальный наблюдатель:
Несколько дней назад в Беларусь прибыла и миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Команда из 11 экспертов, работающих в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей подчеркивают: окончательные выводы о ходе выборов делать пока рано, день голосования – лишь верхушка айсберга.
16 ноября в нашу страну приехали еще почти 400 краткосрочных наблюдателей, чтобы непосредственно пообщаться со всеми участниками политического процесса.
Кориэн Йонкер, глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ:
Предварительные выводы миссии огласят уже 18 ноября. Руководители проведут совместную встречу. Обмен мнениями позволит сделать оценку этой политической кампании более объективной. Итоговые документы по результатам наблюдения будут основываться на выводах долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.
Приглашение такого числа международных наблюдателей для Беларуси не только вопрос престижа, но и сигнал: мы открыты к сотрудничеству.
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Новости Беларуси. Нынешние парламентские выборы в Беларуси ознаменованы небывалым количеством международных наблюдателей. Точную цифру приводит Центризбирком...
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