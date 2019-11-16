ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

17.11.2019 21:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Режиссёр рассказал о новом сезоне в Купаловском театре в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Давайте поговорим про юбилейный сезон – 100-ый. Чем будете удивлять зрителя, какие, может быть, подготовили для него сюрпризы, какой репертуар?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Наш главный сюрприз, если это становится сюрпризом, конечно, это спектакли. То есть основная наша деятельность. Сейчас я начал репетировать «Короля Лира» шекспировского в прекрасном переводе Юрки Гаврука. Это был человек, который в 60-ые годы работал завлитом в театре Я. Купалы. Прекрасный переводчик, в том числе, и Шекспира. Человек, который в сталинских лагерях сидел. И до войны знал английский язык прекрасно, и был блестящим переводчиком. Это одна из важных вещей для нас, что есть такой потрясающий перевод. Это где-то к Новому году я выпущу спектакль.

Потом к нам приезжает московская группа постановочная – очень известный пластический режиссёр Сергей Землянский, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и композитор, художник по свету. Большая московская команда. Они будут делать пластический спектакль. Он занимается пластическими спектаклями в драматических театрах – Сергей Землянский. Очень известный в России режиссёр. И он будет делать спектакль, который будет называться «Мой Шагал». Это его предложение было, и мне оно очень понравилось.

Вадим Щеглов:
Интересный взгляд такой.

Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

Николай Пинигин:
Да. Пластика Шагала в картинах. Я не знаю, что он там придумает. Это такой фестивальный продукт, потому что его можно возить везде. В общем – Шагал, Беларусь и при этом с языком не связано. Потом в конце сезона я буду делать «Тутэйшых» Купалы. Я когда-то делал этот спектакль, и мне очень трудно от него отвязаться. Но попытаюсь немножко что-то другое сделать, потому что у нас 100 лет Купаловскому театру вот-вот. Купала. Лучшая его пьеса. Единственное, что мне трудно, потому что я буду повторять, но я попытаюсь не повторить ту форму, что была. На Камерной сцене у нас Роман Подоляко – наш артист, режиссёр теперь уже – ставит спектакль «Один».

Это театр.doc – формат. Это там, где артисты будут рассказывать свои истории, что с ними произошло впервые – первая любовь, первая смерть близкого человека, что угодно – вот всё, что происходило в первый раз.

Я надеюсь, что это будет интересно, в том числе, и молодым, потому что людям моего возраста – у них в первый раз мало что бывает, а вот у молодых много чего бывает в первый раз.

Вадим Щеглов:
Первый поцелуй…

Николай Пинигин:
Да, да. Что угодно. Вообще, всё первое. Первые деньги заработанные.

Люди в материале: Николай Пинигин
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссёр рассказал о новом сезоне в Купаловском театре в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Давайте поговорим про юбилейный сезон – 100-ый. Чем будете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинигин рассказал, кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика